Данные Трампа о потерях СССР в войне не соответствуют действительности — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Данные президента США Дональда Трампа о потерях СССР 60 млн жизней во время Второй мировой войны не соответствуют официальным данным как российских историков, так и специалистов на всем континенте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы расцениваем это как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте. Историки профессионалы, специалисты по Второй мировой войне, знают точные цифры», — сказал представитель Кремля.