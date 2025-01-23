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НОВОСТИ

Данные Трампа о потерях СССР в войне не соответствуют действительности — Песков

13:20 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Данные президента США Дональда Трампа о потерях СССР 60 млн жизней во время Второй мировой войны не соответствуют официальным данным как российских историков, так и специалистов на всем континенте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы расцениваем это как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте. Историки профессионалы, специалисты по Второй мировой войне, знают точные цифры», — сказал представитель Кремля.

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