Проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов — Рютте
14:12 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проигрыш Киева обойдется НАТО не в дополнительные миллиарды долларов, которые альянс выделяет на военные нужды сейчас, а в дополнительные триллионы долларов, заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая на мероприятии, посвященном Украине на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
«Если Украина проиграет, НАТО нужны будут не дополнительные миллиарды, а дополнительные триллионы долларов, — сказал он. — В этом случае восстановить сдерживание запада НАТО обойдется в гораздо более высокую цену, чем все, что мы обсуждаем сейчас».
Он призвал меньше говорить о перемирии и больше поставлять оружия Украине, а также не допустить прекращения огня на условиях России.
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