На трассе под Волгоградом опрокинулся школьный автобус, есть пострадавшие
15:12 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Школьный автобус опрокинулся в результате ДТП на трассе Волгоград — Котельниково — Сальск в Волгоградской области, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«Октябрьский район, автодорога Волгоград — Котельниково — Сальск, в районе села Шелестово около 14:00 произошло ДТП с участием транспортных средств, в результате чего школьный автобус ПАЗ опрокинулся. Имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.
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