На трассе под Волгоградом опрокинулся школьный автобус, есть пострадавшие

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школьный автобус опрокинулся в результате ДТП на трассе Волгоград — Котельниково — Сальск в Волгоградской области, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Октябрьский район, автодорога Волгоград — Котельниково — Сальск, в районе села Шелестово около 14:00 произошло ДТП с участием транспортных средств, в результате чего школьный автобус ПАЗ опрокинулся. Имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.