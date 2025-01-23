ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 270 военных и 2 танка
16:00 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении потеряли более 270 военных, два танка и семь боевых бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены 2 танка, бронетранспортер, 7 боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — говорится в сообщении.
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