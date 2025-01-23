РФ будет поддерживать переезд необходимых специалистов из стран СНГ — Путин
17:00 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет выстраивать работу по поддержке переезда необходимых специалистов из стран СНГ. Речь идет о представителях ключевых этносов РФ, отметил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) президент РФ Владимир Путин.
«Вместе с МВД нельзя забывать и о странах СНГ, особенно когда речь идет о представителях ключевых этносов Российской Федерации, которые хотят переехать в Россию на постоянное жительство, — отметил глава государства. — Мы сейчас будем выстраивать эту работу дополнительно».
«Хочу, чтобы и АСИ здесь была рядышком и принимала участие в выработке критериев для тех возможных переселенцев, которые нужны нашей экономике и нашей стране в целом», — обратился Путин.
По словам президента РФ, программа привлечения в Россию специалистов из дальнего зарубежья необходима и работает. «Очень правильно, так нужно дальше продолжать делать», — поддержал глава государства.
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