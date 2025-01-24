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Силы ПВО сбили 121 БПЛА за ночь над регионами РФ

09:00 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над 13 регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Это самая массовая атака вне зоны специальной военной операции с начала 2025 года.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат: 37 — над территорией Брянской области, 20 — над территорией Рязанской области, 17 — над территорией Курской области, 17 — над территорией Саратовской области, 7 — над территорией Ростовской области, 6 — над территорией Московской области, 6 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Воронежской области, 2 — над территорией Тульской области, 2 — над территорией Орловской области, 2 — над территорией Липецкой области, 1 — над территорией Республики Крым и 1 — над Москвой», — сообщили в российском военном ведомстве.

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