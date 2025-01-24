Кремль не считает, что Зеленский готов к «сделке»

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию украинского конфликта, раз он запретил себе переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Это подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Зеленский «готов к переговорам по сделке».

«Зеленский не может быть готов к заключению сделки — или уместнее использовать все-таки слово „урегулирование“. Потому что, чтобы достичь урегулирования, необходимо переговоры провести. Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом», — заявил представитель Кремля.