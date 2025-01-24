Ростех открыл «Биотех-лабораторию» для московских школьников

18:21

Госкорпорация Ростех открыла «Биотех-лабораторию» с профильными классами на базе московской школы №1529 им. Грибоедова. Лаборатория оснащена передовым учебным оборудованием, включая систему для очистки и выделения нуклеиновых кислот, ДНК-амплификатор, микроцентрифугу, ПЦР-бокс, камеру для электрофореза. С их помощью школьники будут проводить измерения, опыты и эксперименты.

В «Биотехмед-классах» школьники будут углубленно изучать математику, биологию, химию, физику и информатику. Обучение в специализированных классах в дальнейшем даст детям возможность поступить на целевое обучение по программе «Ростех.Биотехмед».

«В ближайшей перспективе предприятиям Ростеха нужны будут инженеры-биотехнологи, специалисты в области синтетической биологии, ИТ-генетики, биофармакологи и многие другие. За этими профессиями будущее и технологическая независимость нашей страны. Для решения этой задачи мы внедряем систему обучения «Школа – вуз – организация Корпорации». Стараемся привить школьникам любовь к профильным предметам, сформировать основы научного мышления, дать навыки, необходимые для будущей профессии», - отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

В проекте участвуют компании Ростеха, деятельность которых направлена на развитие биотехнологий, а также ведущие вузы страны - МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГМУ им. И.М. Сеченова, МИРЭА. Кооперация промышленных предприятий с учебными заведениями даст возможность школьникам пройти практико-ориентированное обучение с использованием технологической инфраструктуры предприятий и вузов.