ВСУ практически выбиты из Котлина в ДНР — силовики

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска практически выбиты из села Котлино к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Котлино практически зачищено, сил противника в нем фактически не осталось», — сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что к западу от Красноармейска ВСУ понесли большие потери.