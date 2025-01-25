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НОВОСТИ

ВСУ практически выбиты из Котлина в ДНР — силовики

13:00 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска практически выбиты из села Котлино к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Котлино практически зачищено, сил противника в нем фактически не осталось», — сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что к западу от Красноармейска ВСУ понесли большие потери.

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