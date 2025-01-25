Путин поручил принять меры по введению скидки 50% для детей на перелеты за рубеж
19:00 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать с авиакомпаниями РФ вопрос предоставления скидки не менее 50% для детей до 12 лет на международные рейсы до 1 февраля. Перечень по итогам заседания Госсовета в декабре опубликован на сайте Кремля.
Согласно приказу Минтранса, авиакомпании РФ с 21 января обязуются предоставлять детям от 2 до 12 лет с гражданством РФ скидку 50% на перелеты внутри страны.
«Принять меры, обеспечивающие предоставление авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50% от стоимости воздушной перевозки на внутренних воздушных линиях и от стоимости воздушной перевозки на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией Российской Федерации», — указано в одном из пунктов поручения. Отчитаться о проделанной работе необходимо до 1 февраля 2025 года.
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