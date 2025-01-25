0
0
185
НОВОСТИ

Глава Военного комитета ЕС высказался за размещение европейских военных в Гренландии

21:00 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер высказался за размещение европейских военных в Гренландии, которая входит в состав Дании на правах автономной территории.

«Это было бы сильным сигналом и могло бы содействовать стабилизации в регионе», — утверждал он в интервью газете Welt am Sonntag. На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна присоединиться к США, Бригер отметил, что остров имеет важное геополитическое значение. «Там имеются богатые запасы сырья. К тому же проходят важные международной торговли транспортные пути», — напомнил он.

«Но с усиливающимся таянием льда вследствие изменения климата это создает также определенный потенциал напряженности с Россией и, возможно, с Китаем», — считает генерал. В этой связи, с его точки зрения, «имело бы смысл, если бы в Гренландии были размещены не только, как прежде, американские вооруженные силы, но был бы рассмотрен и вопрос размещения военных ЕС».

Коснувшись заявлений Трампа о Гренландии, Бригер указал на то, что тот является президентом страны — члена ООН. «Поэтому я исхожу из того, что он будет уважать закрепленную в Уставе ООН неприкосновенность границ», — сказал генерал. Европейцы, по его словам, «как и США, имеют свои интересы в Гренландии», хотя эта датская территория не относится к ЕС.

7 января этого года Трамп заявил, что Гренландия должна присоединиться к США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 25.01.2025
Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Путиным
0
273
20:00 25.01.2025
Израиль заявил, что не даст палестинцам вернуться на север Газы из-за вопроса с заложницей
0
295
19:30 25.01.2025
91-летний президент Камеруна Поль Бийя выдвинул свою кандидатуру на очередной срок
0
328
19:00 25.01.2025
Путин поручил принять меры по введению скидки 50% для детей на перелеты за рубеж
0
375
18:30 25.01.2025
За сутки в Курской области ВСУ потеряли более 360 военных, пятеро сдались в плен
0
397
18:00 25.01.2025
В Мюнхене сгорели 23 полицейские машины, выдвинута версия о поджоге
0
462
17:30 25.01.2025
В России намерены тестировать будущих родителей на генетические риски
0
490
17:00 25.01.2025
Путин поручил до 15 апреля повысить размер пособия по беременности для студенток
0
473
16:00 25.01.2025
Крупнейший в мире айсберг потерял за год с небольшим около 9% от своей площади
0
642
15:00 25.01.2025
Более 8 млн студентов обучаются в российских вузах и колледжах — Чернышенко
0
622

Возврат к списку