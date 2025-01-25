Глава Военного комитета ЕС высказался за размещение европейских военных в Гренландии
21:00 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер высказался за размещение европейских военных в Гренландии, которая входит в состав Дании на правах автономной территории.
«Это было бы сильным сигналом и могло бы содействовать стабилизации в регионе», — утверждал он в интервью газете Welt am Sonntag. На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна присоединиться к США, Бригер отметил, что остров имеет важное геополитическое значение. «Там имеются богатые запасы сырья. К тому же проходят важные международной торговли транспортные пути», — напомнил он.
«Но с усиливающимся таянием льда вследствие изменения климата это создает также определенный потенциал напряженности с Россией и, возможно, с Китаем», — считает генерал. В этой связи, с его точки зрения, «имело бы смысл, если бы в Гренландии были размещены не только, как прежде, американские вооруженные силы, но был бы рассмотрен и вопрос размещения военных ЕС».
Коснувшись заявлений Трампа о Гренландии, Бригер указал на то, что тот является президентом страны — члена ООН. «Поэтому я исхожу из того, что он будет уважать закрепленную в Уставе ООН неприкосновенность границ», — сказал генерал. Европейцы, по его словам, «как и США, имеют свои интересы в Гренландии», хотя эта датская территория не относится к ЕС.
7 января этого года Трамп заявил, что Гренландия должна присоединиться к США.
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