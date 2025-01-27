В РФ и Белоруссии будет внедряться система навигационных пломб при автоперевозках
12:00 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система навигационных пломб при автомобильных перевозках определенных категорий товаров будет внедряться в России и Белоруссии с 27 января 2025 года. Это следует из сообщения Минтранса РФ.
Система вводится, чтобы снизить риск контрабанды и модернизировать контроль за перемещением высокорисковых и налогоемких товаров. Инициатива направлена на борьбу с незаконным импортом и оборотом таких категорий товаров, как алкоголь, табак, а также товаров легкой промышленности и народного потребления.
Теперь, перед тем, как осуществить перевозку, перевозчику необходимо зарегистрироваться в информационной системе национального оператора и оплатить услуги через личный кабинет, указав данные о перевозке. А при въезде в пункт пропуска, он должен активировать навигационную пломбу, которая будет использоваться на всем маршруте до места назначения.
При этом ожидается, что новые меры не повлияют на сроки поставок и не увеличат расходы перевозчиков, «так как затраты на применение пломб будут минимальными по сравнению с общей стоимостью перевозимых товаров».
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