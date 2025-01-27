0
0
91
НОВОСТИ

В РФ и Белоруссии будет внедряться система навигационных пломб при автоперевозках

12:00 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система навигационных пломб при автомобильных перевозках определенных категорий товаров будет внедряться в России и Белоруссии с 27 января 2025 года. Это следует из сообщения Минтранса РФ.

Система вводится, чтобы снизить риск контрабанды и модернизировать контроль за перемещением высокорисковых и налогоемких товаров. Инициатива направлена на борьбу с незаконным импортом и оборотом таких категорий товаров, как алкоголь, табак, а также товаров легкой промышленности и народного потребления.

Теперь, перед тем, как осуществить перевозку, перевозчику необходимо зарегистрироваться в информационной системе национального оператора и оплатить услуги через личный кабинет, указав данные о перевозке. А при въезде в пункт пропуска, он должен активировать навигационную пломбу, которая будет использоваться на всем маршруте до места назначения.

При этом ожидается, что новые меры не повлияют на сроки поставок и не увеличат расходы перевозчиков, «так как затраты на применение пломб будут минимальными по сравнению с общей стоимостью перевозимых товаров».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 27.01.2025
Просчитать стоимость восстановления приграничья сейчас невозможно — Хинштейн
0
20
12:05 27.01.2025
Игнорирование Трампом руководства ЕС стало «холодным душем» для Брюсселя — Politico
0
67
11:32 27.01.2025
Суд приговорил фигуранта дела о подрыве локомотивов в мелитопольском депо к 20 годам
0
156
11:20 27.01.2025
Более 65% немцев поддерживают планы Мерца по ужесточению миграционного законодательства
0
174
11:05 27.01.2025
Румыния сократит соцрасходы, но поднимет траты на оборону в 2025 году — министр
0
192
11:00 27.01.2025
Более 17% производителей крепкого алкоголя закрылись в России за четыре года
0
203
10:32 27.01.2025
Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества
0
275
10:20 27.01.2025
Тупиковая ситуация в отношениях с США разрешена — МИД Колумбии
0
239
10:05 27.01.2025
Кабмин одобрил идею не принимать в гражданство РФ в случае отказа от присяги
0
276
10:00 27.01.2025
В Великой Новоселке группа солдат ВСУ сдалась в плен
0
309

Возврат к списку