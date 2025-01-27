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РФ готова к контактам с США, но запросов из Вашингтона не было — Песков

13:00 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия остается готова к контактам с США на уровне президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако соответствующих запросов от Вашингтона не поступало. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока мы не получали от американцев никаких сигналов», — указал представитель Кремля.

«Поэтому мы работаем, что называется, по своему графику, готовность сохраняется, — отметил он. — Такая же готовность <…> сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определенное время».

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