Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
14:12 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Николаево-Дарьино, а также нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное», — сообщили в российском военном ведомстве.
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