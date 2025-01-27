14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Николаево-Дарьино, а также нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное», — сообщили в российском военном ведомстве.