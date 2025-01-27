0
0
158
НОВОСТИ

Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области

14:12 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Николаево-Дарьино, а также нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное», — сообщили в российском военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 27.01.2025
Венгрия получила от ЕК гарантии перед голосованием по санкциям против РФ — Сийярто
0
53
15:00 27.01.2025
Потери ВСУ на курском направлении составили более 190 военных и два танка
0
79
14:32 27.01.2025
Гладков предложил обсудить запрет учиться в госвузах подросткам, выступающим против СВО
0
172
14:00 27.01.2025
Рособрнадзор предупредил три вуза о недопустимости нарушений на экзамене для мигрантов
0
214
13:32 27.01.2025
Трамп всерьез рассматривает введение пошлин против Мексики и Канады уже в субботу — WSJ
0
272
13:20 27.01.2025
РФ не принимает во внимание ожидаемую критику Западом выборов в Белоруссии — Песков
0
262
13:05 27.01.2025
Суд арестовал имущество Моргенштерна*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента
0
288
13:00 27.01.2025
РФ готова к контактам с США, но запросов из Вашингтона не было — Песков
0
285
12:32 27.01.2025
Буданов* предрек крах Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета
0
363
12:30 27.01.2025
Сбер реализовал в Костроме возможность оплаты проезда в автобусе по геопозиции
0
291

Возврат к списку