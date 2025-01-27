Путин по телефону поздравил Лукашенко с победой на выборах — Кремль
16:00 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин тепло поздравил своего коллегу из Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах. О телефонном разговоре руководителей двух государств сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах и пожелал успешной работы на высшем государственном посту», — говорится в сообщении Кремля.
Ранее Путин также направил Лукашенко поздравительную телеграмму.
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