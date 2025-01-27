Путин по телефону поздравил Лукашенко с победой на выборах — Кремль

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин тепло поздравил своего коллегу из Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах. О телефонном разговоре руководителей двух государств сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах и пожелал успешной работы на высшем государственном посту», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее Путин также направил Лукашенко поздравительную телеграмму.