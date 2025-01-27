Генерал КСИР Ирана заявил о приобретении Тегераном истребителей Су-35
17:00 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замначальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерал КСИР Али Шадмани сообщил о приобретении Тегераном российских истребителей Су-35.
«Истребители Су-35 закуплены. <…> Всякий раз, когда у нас будет необходимость, мы будем осуществлять закупки военной техники для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил», — приводит его слова телеканал SNN.
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