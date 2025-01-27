Генерал КСИР Ирана заявил о приобретении Тегераном истребителей Су-35

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замначальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерал КСИР Али Шадмани сообщил о приобретении Тегераном российских истребителей Су-35.

«Истребители Су-35 закуплены. <…> Всякий раз, когда у нас будет необходимость, мы будем осуществлять закупки военной техники для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил», — приводит его слова телеканал SNN.