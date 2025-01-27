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НОВОСТИ

В России снизилось число бедных — Путин

18:40 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число бедных в целом по России снизилось, показатель находится на удовлетворительном уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Беглов доложил главе государства, что число бедных в Санкт-Петербурге снизилось на треть.

«[Число бедных] снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то, что в Питере произошло — это хорошо», — ответил президент.

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