Украина после 2022 года потеряла 50% ресурсов — экс-главком ВСУ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Природные ресурсы Украины сократились вдвое после воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии. С таким признанием выступил бывший главнокомандующий (2014–2019 годы) Вооруженными силами Украины Виктор Муженко.

«Я говорю, например, об объемах тех природных ресурсов, которые там остаются, — цитирует его издание „Страна“. — На сегодняшний день это примерно половина ресурсной базы, полезных ископаемых. По-моему, общая цифра там 15 триллионов», — заявил генерал, не уточнив, в какой валюте даются эти оценки.