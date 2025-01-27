Украина после 2022 года потеряла 50% ресурсов — экс-главком ВСУ
20:00 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Природные ресурсы Украины сократились вдвое после воссоединения с Россией Донбасса и Новороссии. С таким признанием выступил бывший главнокомандующий (2014–2019 годы) Вооруженными силами Украины Виктор Муженко.
«Я говорю, например, об объемах тех природных ресурсов, которые там остаются, — цитирует его издание „Страна“. — На сегодняшний день это примерно половина ресурсной базы, полезных ископаемых. По-моему, общая цифра там 15 триллионов», — заявил генерал, не уточнив, в какой валюте даются эти оценки.
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