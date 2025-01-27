Каллас заявила, что фронт на Украине движется на запад, Киеву нужно больше помощи

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фронт на Украине движется на запад, стране нужно больше помощи. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Фронт движется на запад, но должен двигаться на восток», — сказала она.

По ее словам, ЕС уже предоставил Украине более 100 млрд евро помощи, но «ясно, что нужно больше».