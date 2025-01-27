Каллас заявила, что фронт на Украине движется на запад, Киеву нужно больше помощи
22:00 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фронт на Украине движется на запад, стране нужно больше помощи. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Фронт движется на запад, но должен двигаться на восток», — сказала она.
По ее словам, ЕС уже предоставил Украине более 100 млрд евро помощи, но «ясно, что нужно больше».
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