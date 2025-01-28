Выплавка стали в России, предварительно, снизилась на 6-7% — Минпромторг

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выплавка стали в России, по предварительным данным, снизилась примерно на 6-7% в 2024 году по сравнению с предыдущими годами. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин.

«Предварительные есть показатели. Выплавка стали чуть снизилась по отношению к предыдущим годам. Видим на примерно 6-7% падение», — сказал Юрин ТАСС, добавив, что подсчет абсолютных цифр пока ведется.