Выплавка стали в России, предварительно, снизилась на 6-7% — Минпромторг
11:05 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выплавка стали в России, по предварительным данным, снизилась примерно на 6-7% в 2024 году по сравнению с предыдущими годами. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин.
«Предварительные есть показатели. Выплавка стали чуть снизилась по отношению к предыдущим годам. Видим на примерно 6-7% падение», — сказал Юрин ТАСС, добавив, что подсчет абсолютных цифр пока ведется.
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