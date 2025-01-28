Взрыв произошел на производстве в Амурской области, под завалами может быть человек
12:32 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв произошел в производственном здании в Белогорске Амурской области, сообщает МЧС РФ.
«В Белогорске в результате нарушения технологического процесса произошел хлопок на 7-м этаже здания. В помещении имеются разрушения, несущие конструкции не повреждены. Спасатели МЧС России ищут человека, который может находиться под разрушенными конструкциями в здании», — сказали в ведомстве.
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