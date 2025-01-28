Спецслужбы РФ обеспечивают безопасность Путина — Песков о якобы планах покушения США
13:32 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские спецслужбы делают все необходимое для безопасности находящихся под госохраной лиц, включая президента РФ Владимира Путина. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявления журналиста Такера Карлсона, о том, что руководство США якобы планировало покушение на российского лидера.
«Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства», — указал представитель Кремля.
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