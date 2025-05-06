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Бразилия хотела бы заменить США в роли посредника на переговорах по Украине — СМИ

10:05 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы хотела бы выступить в роли посредника на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку попытки США добиться его прекращения до сих пор не привели к конкретным результатам. Об этом сообщила бразильская газета O Globo со ссылкой на источники в правительстве южноамериканской республики.

По их словам, предстоящий визит Лулы да Силвы в Москву для участия в праздновании Дня Победы должен продемонстрировать независимость внешнеполитического курса Бразилии. Глава государства также может предложить российской стороне возможности бразильской дипломатии для урегулирования ситуации на Украине, пишет газета.

Как она отмечает, в Бразилии считают, что Белый дом не выполнил своих обещаний по прекращению конфликта, поэтому роль посредника готовы взять на себя бразильские власти. При этом правительство Бразилии видит большее желание добиться урегулирования конфликта именно со стороны России, а не Евросоюза или Киева.

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