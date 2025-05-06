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Общие расчетные демографические потери СССР в войне приблизились к 50 млн человек — Шойгу

09:05 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великая Победа досталась советскому народу огромной ценой, общие расчетные демографические потери СССР в годы Великой Отечественной войны приблизились к 50 млн человек. Об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу, опубликованной в «Российской газете».

«Великая Победа досталась советскому народу огромной ценой. Именно Советский Союз понес наибольшие человеческие потери. Прямые потери от военных действий составили почти 27 млн человек, косвенные (от голода, болезней и т. д.) — почти 6,5 млн граждан. Миллионы раненных, искалеченных войной людей быстро уходили из жизни. Погибли около 8 млн детей. Рождаемость сократилась на 15,5 миллиона. Таким образом, общие (прямые и косвенные) расчетные демографические потери СССР приблизились к 50 млн человек», — подчеркнул он.

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