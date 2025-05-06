В США на 20% сократят число четырехзвездных генералов в армии - СМИ
10:00 06.05.2025 Источник: Интерфакс
Число четырехзвездных генералов и адмиралов (высшее генеральское звание в армии и ВМС США) должно быть сокращено на 20%, такое распоряжение отдано министром обороны США Питом Хегсетом, сообщили американские СМИ.
В соответствии с подписанным министром распоряжением, сокращению на 10% подлежит также общее число генералов и высших офицеров, на 20% - число генералов в Национальной гвардии.
Хегсет написал, что сокращения являются "критическим шагом к устранению избыточной структуры вооруженных сил для оптимизации и рационализации руководства путем сокращения лишних генеральских и офицерских должностей".
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