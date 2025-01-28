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Премьер Сербии заявил, что покидает свой пост

15:32 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что покидает пост председателя правительства.

«Мое безвозвратное решение — подать в отставку с поста председателя правительства Республики Сербии. Сегодня утром у меня была продолжительная встреча с президентом республики [Александаром Вучичем], мы обсудили все, и он принял мое решение, согласился с моими аргументами. Я считаю, что таким образом мы демонстрируем ответственность тех, кто был избран, чтобы быть ответственными», — сказал Вучевич на экстренной пресс-конференции.

Ранее Вучич на фоне продолжающихся студенческих протестов анонсировал срочное обновление состава правительства, посты покинут более половины министров.

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