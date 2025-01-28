Премьер Сербии заявил, что покидает свой пост
15:32 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что покидает пост председателя правительства.
«Мое безвозвратное решение — подать в отставку с поста председателя правительства Республики Сербии. Сегодня утром у меня была продолжительная встреча с президентом республики [Александаром Вучичем], мы обсудили все, и он принял мое решение, согласился с моими аргументами. Я считаю, что таким образом мы демонстрируем ответственность тех, кто был избран, чтобы быть ответственными», — сказал Вучевич на экстренной пресс-конференции.
Ранее Вучич на фоне продолжающихся студенческих протестов анонсировал срочное обновление состава правительства, посты покинут более половины министров.
НОВОСТИ
- 15:12 28.01.2025
- Госдума приняла закон, позволяющий оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»
- 15:00 28.01.2025
- Суд в Пакистане приговорил четырех мужчин к казни за богохульство в интернете
- 14:32 28.01.2025
- Кремль не комментирует сообщения о поставках Россией истребителей Су-35 в Иран
- 14:12 28.01.2025
- Делегация России впервые после смены власти в Сирии прибыла с визитом в Дамаск
- 14:00 28.01.2025
- Отношение госдолга Украины к ВВП с 2021 года почти удвоилось — депутат Рады
- 13:32 28.01.2025
- Спецслужбы РФ обеспечивают безопасность Путина — Песков о якобы планах покушения США
- 13:20 28.01.2025
- Миграционная служба США подтвердила остановку программы приема беженцев с Украины
- 13:05 28.01.2025
- Продленные санкции ЕС против РФ незаконны — Песков
- 13:00 28.01.2025
- Бойцы Западной группировки ВС РФ освободили поселок Двуречная Харьковской области
- 12:32 28.01.2025
- Взрыв произошел на производстве в Амурской области, под завалами может быть человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать