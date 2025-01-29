Экс-начальника Генштаба США лишат охраны и доступа к секретным данным — Fox News
10:05 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый шеф Пентагона Пит Хегсет намерен лишить бывшего председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марка Милли личной охраны и доступа к секретной информации. Об этом во вторник сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Кроме того, по их сведениям, исполняющий обязанности генерального инспектора американского оборонного ведомства Стивен Стеббинс должен будет собрать комиссию, которой предстоит решить, будет ли Милли понижен в звании в связи с тем, что своими действиями «подрывал цепочку командования» в первый президентский срок нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
Ранее американский журналист, член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд сообщал, что Милли называл Трампа фашистом и самым опасным человеком для страны.
Милли вошел в число лиц, которых в упреждающем порядке помиловал экс-президент США Джо Байден перед тем, как покинуть Белый дом.
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