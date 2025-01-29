Израиль не смог уничтожить военный потенциал ХАМАС в секторе Газа — Foreign Affairs

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не сдержал обещание уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС, цели израильской операции в секторе Газа не достигнуты. Такое мнение изложено в материале журнала Foreign Affairs.

По его оценке, радикалы сохранили военный и политический потенциал, несмотря на колоссальные жертвы как среди боевиков, так и мирного населения. В израильском обществе растет недовольство политикой Нетаньяху, так как оно опасается, что вступившее 19 января в силу соглашение о прекращении огня в анклаве «может позволить ХАМАС выжить и быстро восстановить контроль над Газой» в будущем, говорится в статье.