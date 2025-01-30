Ряд стран ЕС предложили возобновить импорт газа из России для сделки по Украине — FT
10:00 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько стран — участниц Евросоюза предложили включить возобновление поставок российского трубопроводного газа в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в европейских столицах.
По их словам, идею одобрил ряд официальных лиц Германии, Венгрии и еще нескольких государств. По их мнению, поставки газа из РФ позволят снизить цены на энергоносители в ЕС и «дадут обеим сторонам повод придерживаться соглашения о прекращении огня». «В конечном счете, все хотят снизить затраты на покупку энергии», — отметил в беседе с изданием высокопоставленный европейский чиновник.
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