Ряд стран ЕС предложили возобновить импорт газа из России для сделки по Украине — FT

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько стран — участниц Евросоюза предложили включить возобновление поставок российского трубопроводного газа в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в европейских столицах.

По их словам, идею одобрил ряд официальных лиц Германии, Венгрии и еще нескольких государств. По их мнению, поставки газа из РФ позволят снизить цены на энергоносители в ЕС и «дадут обеим сторонам повод придерживаться соглашения о прекращении огня». «В конечном счете, все хотят снизить затраты на покупку энергии», — отметил в беседе с изданием высокопоставленный европейский чиновник.