В Раде усомнились в наличии третьей линии обороны, о готовности которой заявлял премьер

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выразил сомнение относительно наличия третьей линии обороны, о готовности которой в декабре прошлого года сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В декабре 2024 года Шмыгаль заявлял, что правительство выделило на строительство фортификаций третьей линии обороны более $883 млн.

«Сегодня ситуация очень непростая на фронте. <…> Будучи летом на некоторых позициях, плохо подготовленных фортификациях, сегодня я понимаю, что они захвачены врагом», — сказал он, добавив, что это продолжится и далее, если третья линия обороны будет «только в воображении премьера».

Разумков предложил премьеру вместе с правительством отправиться туда и «побыть там хотя бы несколько часов», чтобы проверить данное утверждение. «Тоже самое по миллиону дронов, по гигаватту электроэнергии. <…> Заявления красивые, а по факту ничего. Поэтому, если так дальше будут развиваться события, то, к сожалению, это может быть <…> угрозой нашей государственности», — резюмировал депутат.