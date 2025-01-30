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НОВОСТИ

Бойцы РФ взяли ВСУ в огневой карман в Новой Кругляковке в Харьковской области — Марочко

10:32 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие продолжают выдавливать группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную у Новой Кругляковки в Харьковской области. Противник, попав в огневой карман на данном участке фронта, несет «необоснованно большие потери», сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Подразделения ВС РФ продолжают выдавливать противника северо-восточнее населенного пункта Новая Кругляковка. В ходе плановой боевой работы удалось сузить пространство для маневров вооруженных формирований Украины до площади 16 кв. км. Также украинская группировка, оказавшись в огневом кармане, начала нести необоснованно большие потери, а передовой укрепрайон украинских боевиков, расположенный на господствующей высоте, по факту перешел к круговой обороне», — сказал он.

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