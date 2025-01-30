Подготовка к посланию Путина Федеральному собранию РФ идет своим ходом — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль своевременно объявит о сроках послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, подготовка к нему идет в настоящий момент. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы сроки послания объявим своевременно. Подготовка послания — это процесс, растянутый по времени, она идет своим ходом», — сказал представитель Кремля.