Литва рассчитывает, что Пекин сделает первый шаг по нормализации отношений — спикер Сейма
15:32 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вильнюс готов к нормализации отношений с Китаем и рассчитывает, что первый шаг сделает Пекин. Об этом заявил журналистам спикер Сейма (парламента) Литвы Саулюс Сквернялис.
«В отношении Китая мы должны занимать такую же позицию, как и другие члены евросообщества, и иметь в своей стране такое же, как у всех, представительство Пекина, если с его стороны будет проявлена добрая воля и будут сделаны первые шаги», — сказал он.
В 2021 году в Вильнюсе по инициативе прежнего главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса было открыто «представительство Тайваня». Китай, выступающий против офиса под таким названием, отозвал своего посла и предложил сделать то же самое Вильнюсу. При этом Пекин был согласен с открытием представительства Тайбэя, как это сделано в других странах. В итоге правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а затем направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство.
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