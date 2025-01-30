Литва рассчитывает, что Пекин сделает первый шаг по нормализации отношений — спикер Сейма

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вильнюс готов к нормализации отношений с Китаем и рассчитывает, что первый шаг сделает Пекин. Об этом заявил журналистам спикер Сейма (парламента) Литвы Саулюс Сквернялис.

«В отношении Китая мы должны занимать такую же позицию, как и другие члены евросообщества, и иметь в своей стране такое же, как у всех, представительство Пекина, если с его стороны будет проявлена добрая воля и будут сделаны первые шаги», — сказал он.

В 2021 году в Вильнюсе по инициативе прежнего главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса было открыто «представительство Тайваня». Китай, выступающий против офиса под таким названием, отозвал своего посла и предложил сделать то же самое Вильнюсу. При этом Пекин был согласен с открытием представительства Тайбэя, как это сделано в других странах. В итоге правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а затем направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство.