Система ПРО США «Железный купол» предусматривает уничтожение ядерного оружия лазерами — FT
16:12 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разрабатываемая США новейшая система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол Америки» предусматривает развертывание средств перехвата в космическом пространстве, оснащенных лазерами для уничтожения ядерного оружия. Об этом проинформировала газета Financial Times (FT).
Президент США Дональд Трамп дал поручение министру обороны Питу Хегсету, как сообщалось ранее, в течение 60 дней представить проект и план развертывания новейшей системы противоракетной обороны. Глава Белого дома назвал ее «Железным куполом Америки» в знак уважения к знаменитой системе ПВО Израиля. Однако видение Трампом «системы ПРО следующего поколения, включая космические лазеры, на самом деле гораздо ближе к так называемой программе 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004) „Звездные войны“, запущенной в 1983 году в разгар холодной войны, говорится в публикации.
Разработка своего рода «Звездных войн 2.0» обойдется в сотни миллиардов долларов. Технологические проблемы, с которыми сталкивается проект, огромны, констатируют эксперты по ядерной энергии. Они также предупредили, что данная инициатива может подтолкнуть Китай и Россию к принятию контрмер, которые сведут на нет ее возможности.
Предложенная Трампом система, по оценкам специалистов, чрезвычайно дорогая и сложная по техническому уровню. Согласно указу Трампа, предусматривается развертывание «космических перехватчиков» — сети спутников, некоторые из которых оснащены лазерами. Одновременно будет разработан еще один уровень перехватчиков на меньшей высоте на случай, если лазеры выйдут из строя, говорится в публикации.
Аналитики утверждают, что создание непроницаемого противоракетного щита космического базирования практически невозможно. «Волшебной гарантии безопасности не существует», — приводит FT слова ведущего эксперта по ракетам в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Тома Карако. Для обнаружения, перехвата и уничтожения баллистических ядерных ракет на так называемой фазе разгона, в течение трех-пяти минут до выхода на орбиту, потребуются лазерные лучи, способные поражать цель на расстоянии в сотни километров. В настоящее время такой технологии не существует.
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