Палестинские заключенные будет освобождены в 18:00 30 января

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские заключенные, которые должны были быть освобождены из израильских тюрем в четверг в обмен на возвращение израильских заложников, выйдут на свободу в 18:00 30 января. С таким утверждением выступил информационный офис по делам заключенных.

«После переговоров с посредниками было решено, что заключенные будут освобождены в 17:00 по местному времени (18:00 мск — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале офиса.