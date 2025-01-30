Почти половина опрошенных жителей ФРГ считают США основной угрозой миру

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жителей Германии, полагающих, что Соединенные Штаты представляют наибольшую угрозу миру во всем мире, выросло почти в два раза за последний год и сейчас составляет порядка 50%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом демоскопии Алленсбаха.

По его данным, доля лиц, убежденных в том, что США являются основной угрозу миру, выросла с января 2024 года по настоящее время — с 24% до 46%. «Немцы больше не верят в США как в надежного союзника по альянсу», — прокомментировал результаты один из авторов работы Клаус Швайнсберг. Однако доверие к НАТО среди жителей ФРГ, как показало исследование, по-прежнему сохраняется.

В то же время 61% опрошенных отметил, что очень обеспокоен тем, что Германия может оказаться втянутой в военные конфликты. Результаты также показали, что 79% жителей Германии считают, что в настоящий момент «Россия представляет наибольшую угрозу миру во всем мире».