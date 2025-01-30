Президент США заявил, что не контактировал с президентом РФ по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не беседовал с российским лидером Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне, но намекнул, что у них был контакт по другому вопросу.

Журналисты спросили хозяина Белого дома, контактировал ли он с Путиным по авиакатастрофе, поскольку среди погибших были россияне. «Нет. По этой теме я не контактировал [с Путиным]», — ответил Трамп в ходе выступления в Белом доме.