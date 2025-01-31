Пожар возник на НПЗ в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА, есть пострадавший

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Волгоградской области в результате падения обломков беспилотников. Пожар ликвидирован, один рабочий завода пострадал, сообщили в телеграм-канале администрации Волгоградской области.

«Сегодня ночью, 31 января, дежурными средствами ПВО Министерства обороны на территории Волгоградской области была отражена атака восьми БПЛА. В результате падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Один пострадавший рабочий завода госпитализирован», — говорится в сообщении.