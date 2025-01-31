Трамп может многое изменить, но Индия продолжит руководствоваться своими интересами — МИД
10:32 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп может внести значительные изменения в глобальную повестку, но Индия по-прежнему будет руководствоваться национальными интересами во внешней политике. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, выступая в Делийском университете.
«Да, он (Трамп — прим. ТАСС) многое изменит. Возможно, некоторые вещи выйдут за рамки программы, но мы должны проводить внешнюю политику вне программы и в интересах страны», — сказал он.
«Возможно, в некоторых вопросах мы расходимся, но во многих областях все будет в наших интересах», — отметил министр, указав на хорошие отношения между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Трампом. «Наши отношения с США прочны, и у Моди хорошие личные отношения с Трампом», — указал он.
Отвечая на вопрос о том, является ли Трамп другом или врагом Индии, министр назвал хозяина Белого дома «американским националистом».
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать