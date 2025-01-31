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Трамп может многое изменить, но Индия продолжит руководствоваться своими интересами — МИД

10:32 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп может внести значительные изменения в глобальную повестку, но Индия по-прежнему будет руководствоваться национальными интересами во внешней политике. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, выступая в Делийском университете.

«Да, он (Трамп — прим. ТАСС) многое изменит. Возможно, некоторые вещи выйдут за рамки программы, но мы должны проводить внешнюю политику вне программы и в интересах страны», — сказал он.

«Возможно, в некоторых вопросах мы расходимся, но во многих областях все будет в наших интересах», — отметил министр, указав на хорошие отношения между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Трампом. «Наши отношения с США прочны, и у Моди хорошие личные отношения с Трампом», — указал он.

Отвечая на вопрос о том, является ли Трамп другом или врагом Индии, министр назвал хозяина Белого дома «американским националистом».

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