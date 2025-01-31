Идея Трампа создать новую систему ПРО США почти нереализуема — Defense One

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы президента США Дональда Трампа создать новую систему противоракетной обороны (ПРО) типа израильского «Железного купола» сложно воплотить в жизнь как с технической, так и финансовой точек зрения. К такому выводу пришли аналитики профильного американского портала Defense One.

«Железный купол для Америки» потребует разработки передовых вооружений для перехвата гиперзвуковых, баллистических и новейших крылатых ракет и предусматривает развертывание сети спутников в космосе, оснащенных лазерами для уничтожения ракет с ядерным зарядом, говорится в публикации. Как отмечает портал, для вывода таких спутников на орбиту необходимо «преодолеть значительные технические препятствия», за это придется заплатить «астрономическую цену». При этом удар противника по спутникам будет означать фактическое уничтожение «всей архитектуры обороны», предупреждают специалисты издания.

По оценке Defense One, «Китай и Россия разработали сверхманевренные гиперзвуковые ракеты нового поколения, которые очень трудно или почти невозможно перехватить с помощью наземных противоракет средней дальности, имеющихся в распоряжении США и разработанных для поражения обычных межконтинентальных баллистических ракет, летящих по предсказуемым траекториям». По мнению портала, «ракетные угрозы» для США реальны, но купировать их у Вашингтона нет возможности.