Премьер Грузии считает бессмысленным продолжение работы в ПАСЕ после резолюции
13:20 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что после принятия резолюции работа в Парламентской ассамблее Совета Европы является бессмысленной.
«Уже ничего не имеет цену, ни правда, ничего. Вы видите, насколько абсурдную запись внесли они (депутаты ПАСЕ — прим. ТАСС) в резолюцию, которую поддержали примерно 140 голосами. Исходя из этого, в условиях такой несправедливости в нашей работе в Парламентской ассамблее Совета Европы нет смысла», — сказал Кобахидзе грузинским журналистам.
Глава кабмина добавил, что, если прекратятся нечестное отношение и неправильный подход к Грузии, а также проблемы европейской бюрократии будут искоренены, республика восстановит свое участие.
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