Премьер Грузии считает бессмысленным продолжение работы в ПАСЕ после резолюции

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что после принятия резолюции работа в Парламентской ассамблее Совета Европы является бессмысленной.

«Уже ничего не имеет цену, ни правда, ничего. Вы видите, насколько абсурдную запись внесли они (депутаты ПАСЕ — прим. ТАСС) в резолюцию, которую поддержали примерно 140 голосами. Исходя из этого, в условиях такой несправедливости в нашей работе в Парламентской ассамблее Совета Европы нет смысла», — сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

Глава кабмина добавил, что, если прекратятся нечестное отношение и неправильный подход к Грузии, а также проблемы европейской бюрократии будут искоренены, республика восстановит свое участие.