0
0
151
НОВОСТИ

Премьер Грузии считает бессмысленным продолжение работы в ПАСЕ после резолюции

13:20 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что после принятия резолюции работа в Парламентской ассамблее Совета Европы является бессмысленной.

«Уже ничего не имеет цену, ни правда, ничего. Вы видите, насколько абсурдную запись внесли они (депутаты ПАСЕ — прим. ТАСС) в резолюцию, которую поддержали примерно 140 голосами. Исходя из этого, в условиях такой несправедливости в нашей работе в Парламентской ассамблее Совета Европы нет смысла», — сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

Глава кабмина добавил, что, если прекратятся нечестное отношение и неправильный подход к Грузии, а также проблемы европейской бюрократии будут искоренены, республика восстановит свое участие.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 31.01.2025
В украинской армии наступил «кризис дезертирства» — СМИ
0
31
14:00 31.01.2025
Армения себя неплохо чувствует в ЕАЭС, об этом говорят цифры — Пашинян
0
72
13:32 31.01.2025
За неделю в плен сдались 43 украинских военных
0
130
13:05 31.01.2025
Иран поддержит любое сирийское правительство, одобренное народом — глава МИД
0
174
13:00 31.01.2025
Рынок маркетплейсов в РФ за год вырос на 40% — Мишустин
0
175
12:32 31.01.2025
Под Красноармейском сдалась в плен группа солдат ВСУ — силовики
0
266
12:20 31.01.2025
РФ в 2026 году запустит спутники, которые обеспечат интернетом всю страну — Мишустин
0
282
12:05 31.01.2025
Украина не сможет компенсировать дефицит электроэнергии даже за счет импорта — Нацбанк
0
269
12:00 31.01.2025
Идея Трампа создать новую систему ПРО США почти нереализуема — Defense One
0
272
11:32 31.01.2025
Венгрия хотела бы, чтобы ЕС отменил санкции против РФ — Орбан
0
311

Возврат к списку