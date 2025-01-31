Правительство РФ приступило к ревизии всего танкерного флота — вице-премьер Савельев
16:32 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство по поручению президента России Владимира Путина на фоне аварии нефтетанкеров в Керченском проливе приступило к ревизии всего танкерного флота страны для определения возможности его эксплуатации и избежания в будущем подобных ситуаций. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев.
«Мы приступили к реализации решений президента, который нам поручил привести в порядок и законодательную базу, если это требуется, — а это явно нам потребуется сделать, мы сейчас работаем над этим, — и также провести ревизию всего танкерного флота, который сегодня существует в России с целью определения возможности его эксплуатации и избежания в будущем подобных ситуаций», — сказал он.
НОВОСТИ
- 17:12 31.01.2025
- Цена газа на бирже в Европе превысила $570 за 1 тыс. куб. м
- 17:00 31.01.2025
- Планы по набору на военную службу по контракту в январе исполнены — Медведев
- 16:12 31.01.2025
- Франция завершила вывод войск из Чада
- 16:00 31.01.2025
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 270 военных и 2 танка
- 15:32 31.01.2025
- 90 палестинских заключенных выйдут из тюрем 1 февраля в обмен на 3 заложников
- 15:12 31.01.2025
- Двух подростков задержали за поджог 4 релейных шкафов на ж/д перегоне в Подмосковье
- 15:00 31.01.2025
- В БРИКС не обсуждается создание общей валюты — Песков
- 14:32 31.01.2025
- В Норвегии задержано судно с экипажем из РФ якобы за повреждение кабеля в Балтийском море
- 14:30 31.01.2025
- «Роснефть» заняла лидирующую позицию в рейтинге RAEX в сфере устойчивого развития
- 14:12 31.01.2025
- В украинской армии наступил «кризис дезертирства» — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать