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Правительство РФ приступило к ревизии всего танкерного флота — вице-премьер Савельев

16:32 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство по поручению президента России Владимира Путина на фоне аварии нефтетанкеров в Керченском проливе приступило к ревизии всего танкерного флота страны для определения возможности его эксплуатации и избежания в будущем подобных ситуаций. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев.

«Мы приступили к реализации решений президента, который нам поручил привести в порядок и законодательную базу, если это требуется, — а это явно нам потребуется сделать, мы сейчас работаем над этим, — и также провести ревизию всего танкерного флота, который сегодня существует в России с целью определения возможности его эксплуатации и избежания в будущем подобных ситуаций», — сказал он.

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