Впервые за всю историю наблюдений среднемесячная температура воздуха за январь в Москве оказалась положительной - Вильфанд

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый раз за всю историю метеорологических наблюдений среднемесячная температура в Москве в январе стала положительной, показатель составил плюс 0,2 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Средняя месячная температура января в Москве достигла плюс 0,2 градуса, центральный зимний месяц и положительная температура — это совершенно несовместимые понятия, ничего подобного раньше не было, выше нуля температура не фиксировалась никогда. Но если анализировать вообще среднемесячные температуры, то на последние 25 лет этого века приходится большая часть максимальных температур, поэтому все чаще и чаще аномальные, редко ожидаемые характеристики встречаются. Их увеличенная повторяемость — результат глобального потепления», — сказал он.