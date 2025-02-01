Между Минобороны Украины и Агентством оборонных закупок произошел раскол - WP

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Раскол в оборонном секторе Украины произошел в решающий момент конфликта. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как утверждает издание, речь идет о разногласиях между Минобороны Украины и Агентством оборонных закупок (АОЗ), которые могут подорвать поддержку Киева со стороны Запада. Любой скандал в украинском оборонном секторе происходит в непростое для страны время, когда будущее военной помощи США при президенте Дональде Трампе остается неясным. Республиканцы в США также часто обвиняют Киев в коррупции, подчеркивает газета.

Европейские страны, которые более тесно сотрудничали с АОЗ, теперь не понимают, кто за что отвечает, пишет издание.