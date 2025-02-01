Спецпосланник Трампа Келлог высказался по теме проведения выборов в Украине

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Вашингтоне хотят, чтобы выборы президента Украины состоялись до конца этого года, особенно в случае заключения перемирия с Россией. Об этом агентству Reuters заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог, слова которого агентство приводит в косвенной речи.

«Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Мне это кажется важным, — заявил Келлог. — Думаю, что это хорошо для демократии. В этом прелесть прочных демократических устоев — кандидатов потенциально может быль больше одного».