Спецпосланник Трампа Келлог высказался по теме проведения выборов в Украине
21:00 01.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Вашингтоне хотят, чтобы выборы президента Украины состоялись до конца этого года, особенно в случае заключения перемирия с Россией. Об этом агентству Reuters заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог, слова которого агентство приводит в косвенной речи.
«Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Мне это кажется важным, — заявил Келлог. — Думаю, что это хорошо для демократии. В этом прелесть прочных демократических устоев — кандидатов потенциально может быль больше одного».
НОВОСТИ
- 19:20 01.02.2025
- Газ для Приднестровья будет приобретаться за деньги РФ и поставляться через Венгрию - Красносельский
- 18:15 01.02.2025
- Глава непризнанного Приднестровья выразил Еврокомиссии благодарность за помощь в преодолении энергокризиса
- 17:00 01.02.2025
- Россия нарастила поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» до рекордных объемов
- 16:00 01.02.2025
- ФРГ надо рассмотреть возможность производства собственного газа, вместо покупки дорогого топлива в США – премьер Баварии
- 15:50 01.02.2025
- В Приднестровье прекращаются веерные отключения электричества
- 13:45 01.02.2025
- Между Минобороны Украины и Агентством оборонных закупок произошел раскол - WP
- 12:30 01.02.2025
- Авиация, артиллерия и ракетные войска ВС РФ нанесли удар по аэродромам ВСУ и пунктам подготовки дронов – МО РФ
- 10:30 01.02.2025
- Двое заложников, отпущенные из Газы, вернулись в Израиль - ЦАХАЛ
- 09:22 01.02.2025
- По итогам января средняя цена на газ в Европе превысила 500 долл за 1 тыс. кубометров
- 09:20 01.02.2025
- Такер Карлсон: Зеленский чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать