Ведомство Маска DOGE обнаружило, что Минфин США одобрял платежи в адрес мошенников и террористов
09:40 02.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), которым руководит предприниматель Илон Маск, обнаружило, что американское министерство финансов одобряло перечисление платежей мошенническим организациям и террористическим группировкам. Об этом Маск сообщил в субботу на своей странице в соцсети X.
«Команда DOGE среди прочего обнаружила, что отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в Министерстве финансов США была дана инструкция всегда одобрять платежи, даже в том случае, если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам», — написал руководитель ведомства. «За всю свою карьеру они буквально никогда не отклоняли платежи. Ни разу», — добавил он.
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