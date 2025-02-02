Ведомство Маска DOGE обнаружило, что Минфин США одобрял платежи в адрес мошенников и террористов

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), которым руководит предприниматель Илон Маск, обнаружило, что американское министерство финансов одобряло перечисление платежей мошенническим организациям и террористическим группировкам. Об этом Маск сообщил в субботу на своей странице в соцсети X.

«Команда DOGE среди прочего обнаружила, что отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в Министерстве финансов США была дана инструкция всегда одобрять платежи, даже в том случае, если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам», — написал руководитель ведомства. «За всю свою карьеру они буквально никогда не отклоняли платежи. Ни разу», — добавил он.