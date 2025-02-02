МО РФ сообщило о нанесении удара ВСУ по интернату в городе Суджа Курской области

09:40 Источник: Интерфакс

Удар по интернату в Судже (город в Курской области) нанесен армией Украины из Сумской области, это зафиксировали российские средства противовоздушной обороны, сообщило Минобороны РФ.

"1 февраля вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны", - говорится в заявлении министерства.

"Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области. Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве", - сказано в заявлении Минобороны РФ.