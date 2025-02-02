Зеленский не знает где 200 млрд долл, которые, по словам Трампа, потрачены США на помощь Украине
20:03 02.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский не знает, куда делись выделенные Вашингтоном Киеву $200 млрд на военную помощь. По его данным, Украина получила от США лишь более $75 млрд.
21 января президент США Дональд Трамп заявил, что США потратили на оказание военной помощи Украине на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО. 22 января Трамп также не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Украине.
«Когда говорят, что Украина во время войны получила $200 млрд на поддержку армии и так далее, — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, как оно на бумаге», — сказал он в интервью агентству Associated Press, полная версия которого была опубликована в YouTube-канале офиса Зеленского.
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