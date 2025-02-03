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НОВОСТИ

Силы ПВО сбили 70 украинских БПЛА над регионами России

09:00 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 70 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БПЛА над территорией Ростовской области, 25 БПЛА над территорией Волгоградской области, 7 над территорией Астраханской, 5 над территорией Воронежской, 4 над территорией Белгородской и 2 над территорией Курской области», — сообщили в российском военном ведомстве.

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