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НОВОСТИ

Над акваторией Каспийского моря уничтожен украинский БПЛА

10:20 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА над акваторией Каспийского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«3 февраля около 07:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Каспийского моря», — сказали в ведомстве.

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