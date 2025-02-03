Над акваторией Каспийского моря уничтожен украинский БПЛА

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА над акваторией Каспийского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«3 февраля около 07:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Каспийского моря», — сказали в ведомстве.